Sabato 29 Settembre 2018, Sabato, 29 settembre, è in programma per le 15, all'Olimpico, l'incontro di calcio Roma-Lazio, come cambia la viabilità.



Sul fronte della viabilità, prevista l'attuazione del consueto dispositivo anti-sosta selvaggia attorno all'impianto del Foro Italico. Inoltre, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza la Questura ha predisposto anche una suddivisione delle aree di parcheggio: piazzale Clodio e Cipro per i tifosi della Roma; XVII Olimpiade e Tor di Quinto per quelli della Lazio.



Inoltre saranno chiusi al traffico veicolare (con l'eccezione dei veicoli di soccorso, dei mezzi di pronto intervento e del trasporto pubblico), dalle 11 sino a cessate esigenze, Ponte Duca d'Aosta (in entrambi i sensi di marcia), via dei Robilant e via Antonino di San Giuliano.