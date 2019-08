Sabato 31 Agosto 2019, App Livescore per i risultati di calcio in tempo reale

Ritorniamo a parlare di app , oggi vogliamo segnalarvi Diretta.it una delle migliori applicazioni livescore disponibile per android e ios che consente di avere in tempo reale tutti i risultati di 38 sport e delle migliori competizioni del mondo.

Con diretta.it non ti perderai più un singolo gol. Ti basterà scegliere una delle tue partite, squadre o giocatori preferiti tra le oltre 6000 competizioni che seguiamo. Le nostre notifiche ti terranno aggiornato sui momenti salienti del match.

• VASTA COPERTURA: nella nostra app puoi trovare calcio, basket, tennis, volley, hockey ed altri 33 sport. Seguiamo più di 6.000 competizioni in tutto il mondo - 1.200 solo di calcio!