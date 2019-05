Sabato 25 Maggio 2019, Dopo aver conquistato la salvezza nel match di lunedì all’Olimpico contro la Lazio, il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta al Dall’Ara il Napoli nell’ultima giornata del campionato 2018-19. Una stagione difficile per i rossoblù che, dopo 21 giornate avevano solo 14 punti. Con l’arrivo del tecnico serbo, però, la musica è cambiata e la squadra è riuscita a ingranare marcia già dalla prima partita, quella a San Siro contro l’Inter, nella quale Palacio e compagni sono riusciti a conquistare la prima vittoria esterna stagionale. Da lì è stato un crescendo, che ha portato la squadra a raccogliere ben 27 punti in 16 giornate, conquistandoo la salvezza aritmetica con un turno d’anticipo. Dall’altra parte il Napoli, che non è mai riuscito ad insidiare veramente la Juventus per la conquista dello scudetto, ma che ha mantenuto il secondo piazzamento senza grossi problemi.