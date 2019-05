Sabato 18 Maggio 2019, GENOVA - Genoa e Cagliari scendono in campo alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la 37ª giornata di Serie A. Potrebbe trattarsi di una sfida da dentro o fuori per la formazione di Cesare Prandelli. Al grifone la vittoria manca da oltre due mesi, quando Sturaro e Pandev stesero la Juventus. Dopo quell'esaltante vittoria per i rossoblù è iniziato un periodo buio, nel quale Criscito e compagni hanno raccolto solo tre punti sui 24 disponibili. Dall'altra parte del campo il Cagliari. I sardi, vengono da tre sconfitte consecutive, anche se contro avversarie di un certo livello: Roma, Napoli e Lazio. La squadra di Maran è a quota 40 punti in classifica, ma la salvezza matematica non è ancora stata conquistata. Pertanto, gli isolani andranno a Genova per fare bottino pieno.