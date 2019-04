Sabato 20 Aprile 2019, MILANO - Inter e Roma si sfidano per la 33esima giornata del campionato di Serie A. La sfida di San Siro può essere molto importante per la corsa alla Champions League: i nerazzurri sono terzi con 60 punti dopo la vittoria sul campo del Frosinone mentre i giallorossi, dopo due vittorie consecutive con Sampdoria e Udinese, sono a quota 54. La formazione di Spalletti ha rimediato solo un punto nelle ultime due gare casalinghe senza trovare la via del gol, pareggiando 0-0 con l'Atalanta e perdendo 0-1 con la Lazio. La Roma, in 16 trasferte, ha ottenuto 6 successi e 4 pari, perdendo sei volte.....