Sabato 13 Aprile 2019, FERRARA - Spal e Juventus scenderanno in campo oggi allo Stadio Paolo Mazza alle ore 15 per l'anticipo della 32ª giornata di Serie A. I bianconeri avranno a disposizione il primo match ball per laurearsi matematicamente campioni d'Italia con ben sei giornate d'anticipo. La formazione di Allegri, infatti, ha guadagnato 20 punti di distacco dal Napoli secondo, e oggi contro la Spal basterà anche solo un pareggio per portarsi a casa l'ottavo scudetto consecutivo. Dall'altro lato del campo, però, ci sarà una formazione altrettanto motivata, costretta a fare punti per allontanarsi dalle sabbie mobile della zona retrocessione. Gli spallini sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari in trasferta; un ko arrivato dopo tre vittorie consecutive, conquistate contro Roma e Lazio in casa e nello scontro diretto in Ciociaria ai danni del Frosinone.