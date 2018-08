Sabato 11 Agosto 2018, Cosa volete che nasconda un’amichevole, se non le verità più inconfessabili del calcio? E un allenamento, tranquilli, contiene in sé indicazioni e indizi utili a un allenatore per capire: Wolfsburg è la frontiera, perché dopo c’è subito il campionato, la Lazio, lo stress da prestazione, gli umori che sbalzano ad ogni traversone e stavolta si fa ancora più sul serio, mettendoci dentro a quest’ora e mezza le proprie idee di calcio o anche le ipotesi, una squadra che somigli a quella che sta rinchiusa nella testa. Si chiamano esperimenti, magari sono ben altro: perché quando Zielinski compare, dopo tre giorni di sedute ricche, si riconosce proprio il centrocampo che Ancelotti ha individuato come quello ideale: il polacco sul centro-sinistra, Hamsik in regia e quell’altro corazziere di Fabian Ruiz sul centro destra. E’ la sintesi di un calcio tecnico e muscolare, da combinare in fretta, per presentarsi sabato all’Olimpico con tracce da seguire.