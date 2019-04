Lunedì 01 Aprile 2019, FABRIZIO FERRARA - Devo ammettere che, come il Punkt ed il Kyocera, anche il Card Keitai è davvero molto elegante: ha le funzionalità essenziali, come telefonate ed SMS (ben curate da uno specialista del settore) e, in più, non disdegna il Bluetooth, il Wi-Fi, ed il 4G, per aggiungere un minimo di funzioni smart che, visto il display e-ink, non impattano neanche più di tanto sull'autonomia. Da possedere a ogni costo!



A fronte di una diagonale visiva in continua crescita (come il numero delle fotocamere integrate) sui moderni smartphone, il premio per il telefono più elegante al mondo è andato a un outsider del Sol Levante, in formato carta di credito: ecco il Card Keitai.