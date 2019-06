Venerdì 21 Giugno 2019, Dormire con la Tv accesa. A quante persone succede? Spesso la Tv viene usata come mezzo per prendere sonno e si finisce appunto per addormentarsi mentre è ancora accesa. Anche se ormai, con l’arrivo degli smartphone, passiamo più tempo a smanettare sul telefono, portandolo anche con noi a letto e snobbando la Tv. Sempre meno attrattiva in un mondo veloce e multi tasking come quello digitale.

Certo, le conseguenze dell’uso degli smartphone a letto sono comunque non trascurabili. In primis per gli occhi affaticati al massimo mentre siamo al buio. E in pochi ancora utilizzano la modalità dark mode (ormai giunta pure sugli iPhone) o comunque una bassa luminosità.

Anche perché lasciare la Tv accesa mentre si dorme comporta questi rischi.