Sabato 26 Gennaio 2019, Milan-Napoli sarà uno degli anticipi della 21esima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30, e sarà arbitrata da Danilo Doveri. Milan-Napoli sarà una partita potenzialmente cruciale per entrambe le squadre. Il Napoli sta giocando un ottimo campionato ma è secondo a nove punti di distanza dalla Juventus: battendo il Milan si porterebbe a meno di sei punti, con la prospettiva di ridurre ulteriormente il distacco nello scontro diretto in programma a Napoli il 3 marzo. Il Milan, con una vittoria, manterrebbe invece le distanze dalle quattro squadre che si giocano la quarta posizione – Lazio, Roma, Atalanta e Sampdoria – e potrebbe persino sperare di avvicinare l’Inter.

