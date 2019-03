Sabato 09 Marzo 2019, La versione 1.8.0 pensata per il mondo della scuola e dell’istruzione Ritorniamo a parlare di games , oggi vogliamo segnalarvi Minecraft Education Edition la versione

pensata esclusivamente per il mondo della scuola e dell'istruzione. Questa versione nasce da un programma già esistente chiamato MinecraftEdu, una mod conosciuta per aiutare i professori a insegnare ai propri alunni.

Ecco le principali novità introdotte e come funziona

- Mappe migliorate con coordinate perché gli alunni e i professori possano incontrarsi nel mondo di Minecraft.

- Portfolio degli studenti, nel quale gli alunni possono farsi foto