Domenica 28 Gennaio 2018, Dagospia spiega tantobene il retroscena sulla rottura di Grillo con il m5s da lui creato con Casaleggio senior e riguardano la posizione politica che si vuole dare al Movimento 5 Stelle quella di Davide Casaleggio più propensa alle alleanze con uno o più partiti dopo le elezioni. A patto che di accogliere “maggioranza dei punti programmatici” a Cinque stelle in questo modo per Luigi Di Maio si aprirebbero le porte di Palazzo Chigi e per Casaleggio i sofà dei salotti buoni della politica e della Finanza.