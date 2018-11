Sabato 03 Novembre 2018, Ecco che vediamo di festeggiare i vari santi anche in questa giornata del 3 Novembre 2018. Siamo giunti al fine settimana e in questa giornata di Sabato possiamo dire che i nomi che ritroverete sul nostro calendario, appunto relativi alla data del 3 Novembre, sono tanti e soprattutto molto belli e ciascuno con uan storia da raccontare. Vediamo quindi di capire quali santi, beati e martiri possiamo festeggiare e onorare secondo la tradizione cattolica e cristiana in Italia ma anche nel resto del Mondo ...