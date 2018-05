Sabato 19 Maggio 2018, La prima domanda che molti si pongono, in materia d'architettura, è quale sia esattamente la funzione. Quasi come se l'assenza di una risposta immediata e sufficientemente chiara, nella maggior parte dei casi, condanni l'oggetto dell'analisi ad essere relegato nel mondo collaterale dell'arte. Quel regno privo di sostanza, ma non di valore, in cui tutto esiste per il solo scopo di esistere, o suscitare nell'osservatore un senso di comprensione ulteriore, funzionale a comprendere il perché debba continuare a farlo. E c'è un budget, secondo la morale comune, che dovrebbe essere destinato alla costruzione di cose "utili". Ed un altro per lo svago, ovvero tutto ciò che esula da una mera logica di convenienza. Il che tende inevitabilmente a generare problemi, in un paese come gli Stati Uniti in cui molti di coloro che realizzano opere pubbliche sono dei privati, come parte dello sviluppo per nuovi quartieri dai grossi propositi di guadagno o per semplice esenzione dalla morsa costante e spietata delle tasse. Situazioni che permettono, un giorno, di svegliarsi sapendo che una vasta area dismessa sarà presto trasformata in un punto di riferimento importante. E non c'è niente che i suoi vicini abitativi possano dire o fare, per...