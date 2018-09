Lunedì 03 Settembre 2018, Fin dalla loro uscita sul mercato, si è avuto il sospetto che i cellulari facessero male alla salute. Qualche ricerca c’è stata, così come qualche caso di cronaca, ma alla fine la comunità scientifica non ha mai voluto dire in maniera netta e chiara che le onde elettromagnetiche propagate dai cellulari siano dannose per la salute degli esseri umani. Del resto, quando parliamo al telefono, li appoggiamo all’orecchio e li teniamo ben vicini al cervello. Non solo, li teniamo addosso in tasche e taschini o in mano per tutta la giornata. Venendo così colpiti ripetutamente dalle onde.

Gli scienziati hanno inventato un’unità di misura, denominata Sar, per misurare appunto la quantità di radiofrequenze assorbite dal corpo umano quando si utilizza uno smartphone. Vediamo qual è la Top 15 degli smartphone più inquinanti e di quella degli smartphone meno inquinanti.