Lunedì 01 Aprile 2019, FABRIZIO FERRARA - Molti degli scherzi recensiti in sede di articolo mi hanno strappato più di un sorriso: in particolare, ho apprezzato il dirty cleaner di Google ma, più ancora, quanto fatto da Roku, con i telecomandi per cani e gatti. OnePlus, che già s'era portata avanti nei giorni scorsi, prospettando una OnePlus car, ha svelato il tutto applicando il suo insuperabile sistema di ricarica ad un'intera auto ecologica!



Oggi, primo Aprile, le grandi realtà hi-tech si sono ben guardate dal fare qualche annuncio di gran peso, ben consce che l'intero settore è preso dal varo di improbabili quanto divertenti "Pesci d'Aprile": ecco i più belli dal mondo dell'innovazione.