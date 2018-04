Lunedì 30 Aprile 2018, Ieri domenica 29 aprile 2018 si sono svolte le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia. L'affluenza finale alla chiusura delle urne è stata inferiore al 50%. Viene eletto presidente della regione il candidato del Centrodestra Massimiliano Fedriga con il 57,1% delle preferenze, segue Sergio Bolzanello del Centrosinistra con il 26,83% dei consensi, Alessandro Fraleoni Morgera del MoVimento 5 stelle con l’11,67 e Sergio Cecotti di Patto per l’autonomia con il 4,4%. Di seguito i risultati delle singole liste divisi per gruppi.

