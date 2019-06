Mercoledì 05 Giugno 2019, Un uomo muore per un attacco cardiaco a 55 anni, nel 1966. Patologia ereditat da suo padre, oppure...? Un altro di leucemia mieloide acuta sul finire del 1965. Mentre il terzo, incorre in complicazioni fatali dell'aplasia midollare al volgere del 1973. Fu piuttosto fortunato: aveva 83 anni. Eventi all'apparenza del tutto scollegati tra di loro, se non per il fatto che costoro, in un preciso momento dell'anno successivo al termine della seconda guerra mondiale, si trovavano tutti nella stessa stanza. Assistendo all'evento estremamente rapido che avrebbe portato all'avvelenamento letale da radiazioni del loro stimato collega canadese Louis Alexander Slotin, abbastanza sicuro di se, o folle, da