Chiamami con il tuo nome: il film Italiano che mira agli Oscar 2018 (oscar anni 80) 11 gen - www.glianni80.com (glianniottanta) - Dopo aver conquistato il mercato Usa, infatti, “Chiamami col tuo nome” (“Call me by your name”) approda finalmente nelle nostre sale. Il film di Luca Guadagnino – che Warner Bros distribuisce in Italia dal 25 gennaio – non ha centrato la corsa alla lunga notte dei Golden Globe, ma potrebbe essere continua qui: oscar anni 80

lingua originale - Tutti i film in lingua originale nei cinema di Milano di qesto weekend (milano film lingua originale) 15 dic - www.masedomani.com (alfonso76) - Il Natale si avvicina e nei cinema di Milano anche questa settimana sono arrivate tante novità - e alcune chicche - in lingua originale (con sottotitoli). Non potevano mancare Star Wars: Gli ultimi Jedi e il nuovo film di Woody Allen, La Ruota delle Meraviglie. Resiste la nuova versione di Assassin continua qui: milano film lingua originale

film - CinemaTop – app leggera, veloce e ricca di trailer da provare su Android! (android trailer film cinematic) 28 nov - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Ecco un app tutta italiana che tornerà sicuramente utile ai tantissimi amanti del cinema!\r

Film: Auguri per la tua morte. Un ricomincio da capo in chiave dark (thriller) 15 nov - ciakmovieworld.blogspot.com (duecentopagine) - Il thriller Auguri per la tua morte riprende le tematiche dei film anni '90, con giovani ragazzi dei college, ragazze che suscitano gelosia nelle amiche e individui mascherati con coltelli. Ma sopratt continua qui: thriller

Incontro con Ian McKellen alla Festa del Cinema di Roma 2017 (festa del cinema di roma 2017) 04 nov - www.eclipse-magazine.it (EclipseMagazine) - Negli scorsi giorni un grandissimo attore ha fatto visita alla Festa del Cinema di Roma 2017. Si tratta di Ian McKellen, grandissimo interprete che ha presentato un documentario su di sé intitolato " continua qui: festa del cinema di roma 2017

geostorm - Tutti i film in uscita al cinema il 1 novembre! (nuovi film saw geostorm) 01 nov - www.masedomani.com (alfonso76) - Questa settimana di Ognissanti sono ben 17 i film in uscita al cinema. Dal nuovo capitolo di Saw: Legacy, perfetto per festeggiare Halloween; all’adrenalinico Good Time, in arrivo dall’ultimo festiva continua qui: nuovi film saw geostorm

Film: Nemesi. Michelle Rodriguez killer senza scrupoli (michelle rodriguez thriller) 22 ott - ciakmovieworld.blogspot.com (duecentopagine) - Nel film Nemesi diretto da Walter Hill (I guerrieri della notte) vediamo una torbida storia thriller su Frank Kitchen uno spietato killer, interpretato da Michelle Rodriguez con barba e attributi masc continua qui: michelle rodriguez thriller

