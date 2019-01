Domenica 06 Gennaio 2019, Parlare dell’Arca Santa d’Israele è scontato, quasi banale. Se libri su Atlantide ne contiamo oltre 7.000, di libri sull’Arca ne esce uno la settimana. Non è nostra abitudine parlare di argomenti troppo discussi in passato, per non ricadere nella banalità. Abbiamo esordito con un libro che ha suscitato contrasti e contestazioni ma che, se non altro, trattava argomenti nuovi e originali. Intendiamo tenere questa condotta. Ma allora, l’Arca? L’Arca è troppo legata alla tribù di Dan per non riprendere l’argomento accennato in passato. Accertato che Mosè era egizio, sacerdote e mago, oltre che generale e principe di sangue reale, quindi in possesso di conoscenze ad altri impedite, possiamo asserire che l’Arca voluta da Mosè era frutto di una Scienza Antica e ancora oggi sconosciuta. Uno strumento capace di sprigionare potenza distruttiva inimmaginabile, pericolosa anche per chi ne faceva uso senza perizia.