Sabato 23 Marzo 2019, Sono 13 i precedenti tra Italia e Finlandia e con un bilancio a favore degli azzurri: 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell’unico incontro giocato in campo neutro, a Stoccolma, nel corso dei Giochi Olimpici del 1912. Da quel momento, 12 risultati utili e 7 vittorie consecutive per gli azzurri. L’Italia non subisce gol dai finlandesi da 5 gare e non ha mai subìto gol nelle sfide di qualificazione agli Europei.



Positivo anche il bilancio degli azzurri a Udine, dove l’Italia è imbattuta: negli 8 precedenti, si contano 6 vittorie e 2 pareggi, con 15 gol realizzati e 2 subìti. Negli ultimi anni, hanno esordito in Friuli tre protagonisti di questa Nazionale: Bernardeschi e Jorginho (2016) e Lorenzo Pellegrini(2017).



Giorgio Chiellini ha festeggiato a Novembre le 100 presenze in Nazionale, raggiungendo nel club dei centenari Buffon, Cannavaro, Paolo Maldini, De Rossi, Pirlo e Zoff. Ora l’obiettivo è raggiungere Dino Zoff (112). Leonardo Bonucci si porta a quota 85 e si avvicina ulteriormente al 10° posto di Alessandro Del Piero (91).



Tra i marcatori, l’unico a segno a novembre è stato Politano, con il giocatore dell’Inter che ha firmato il suo primo gol in Nazionale. Tra i calciatori in attività resta leader De Rossi (21) davanti a Balotelli (14), Candreva e Immobile (7).