Sabato 09 Marzo 2019, Per affrontare la stagione di Formula 1 2019, la Red Bull ha reciso i legami con la Renault per iniziare una nuova collaborazione con la Honda, cha nella stagione 2018 ha mostrato dei progressi incoraggianti, essendo stato fornitore della Toro Rosso. Durante una conferenza stampa in Giappone, in una mostra Red Bull - Toro Rosso - Honda, Christian Horner ha dichiarato: "Penso che la cosa più importante sia lavorare come una squadra, abbiamo conquistato più di 50 vittorie nei vari Gran Premi e otto campionati del mondo lavorando come un'unica squadra". "L'ingrediente che abbiamo perso negli ultimi cinque anni è stata la power unit, ma crediamo che in questa nuova relazione con Honda, quell'ingrediente mancante sarà ora disponibile anche per noi".