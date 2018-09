Giovedì 20 Settembre 2018, Ecco un app che potrà sicuramente tornare MOLTO UTILE agli amanti della montagna (sportivi, turisti, semplici appassionati… Tutti insomma ???? ).





FATMAP per iPhone e Android offre infatti un notevole quantitativo di itinerari sparsi in tutto il mondo (potrete letteralmente sbizzarrirvi tra percorsi, sentieri, piste da sci, piste ciclabili, ristoranti, hotel, strutture turistiche ecc ecc), corredati da splendide mappe 3D in altissima definizione ricche di informazioni di ogni genere. Oltre alle tante guide (create da esperti del settore locali) potrete creare da zero il vostro percorso, aggiungendo punti di interesse e molto altro ancora per pianificare al meglio la vostra giornata escursionistica.

E’ possibile inoltre scaricare percorsi e itinerari da utilizzare anche senza connessione (occhio, è una funzione premium) e condividere via social il tutto.

L’interfaccia grafica dell’applicazione (incredibilmente bella) risulta estremamente semplice da utilizzare grazie all’ordine generale e alle features disponibili.

Unico “neo”? La mancanza della lingua italiana… Ma potete comunque stare tranquilli cari lettori, il tutto è organizzato così bene che non vi sentirete affatto penalizzati ????





Consiglio assolutamente un bel giro di prova… Sono certo che rimarrete stupiti dalla qualità generale e dalle tante possibilità offerte da quest’applicazione!