Sabato 02 Febbraio 2019, Sensuale, esplosiva e… milanista. La Playmate brasiliana Fabiana Britto, divenuta famosa in Italia come la “ragazza VAR” di Quelli che il Calcio, regala ai tifosi rossoneri una serie di foto e pose bollenti su Instagram con la maglia dei propri idoli sulle spalle. Il numero è quello dei grandi fantasisti verdeoro del passato: 10. Come il voto che diamo a Fabiana Britto.Megli ultimi tempi è molto alla alla ribalta delle passerelle, del mondo dello spettacolo e della moda. Un 2018 esplosivo per lei, con i riflettori costantemente accesi sulle sue attività.Fabiana Britto, la superbomba sexy tifosa del milan.