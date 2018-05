21 mar - www.lead-up.it (elenabtm)

continua qui: social network



- Come utilizza i nostri dati Facebook? A sentire le inchieste di questi giorni su Cambridge Analytica e il coinvolgimento nelle elezioni di Trump e nel referendum sulla Brexit, non in maniera molto trasparente. Cambridge Analytica ha infatti raccolto, tramite un app autorizzata da Facebook, molti da