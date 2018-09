Sabato 01 Settembre 2018, FABRIZIO FERRARA - Cambiando lo stile dei sistemi operativi mobili, siamo ad Android Pie e iOS 12, è naturale che, di tanto in tanto, anche le app si siano una rinfrescatina stilistica: da quanto mi è dato vedere, il nuovo trend del layout facebookiano sempre votato al minimalismo. Per il resto, si rivelerà senz'altro molto utile il meccanismo di aggiunta dei contatti tramite QR e, quindi, è lecito attendersi un suo prossimo rilascio stabile.



Facebook, impostosi come re dei social network grazie alla capacità di creare connessioni, sia testuali che multimediali, con persone sparse in tutto il mondo, ha sempre attenzionato a dovere i suoi gruppi, piccole community online di persone unite in base ad interessi comuni: proprio i gruppi di Facebook, in questi giorni, stanno sperimentando nuove opzioni, che vanno ad aggiungersi ad un inedito meccanismo di aggiunta degli utenti.