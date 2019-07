Martedì 30 Luglio 2019, Il processo “’Ndrangheta stragista” che si tiene a Reggio Calabria dal 2017 sta evidenziando sempre più come le mafie italiane siano sempre state una necessità nel “gioco grande del Potere”, allo stesso modo in cui lo sono stati gli omicidi di giudici, giornalisti, boss e chiunque si sia opposto alla politica del “Consorzio” che lega le mafie alla massoneria, alle istituzioni, all’imprenditoria e ai servizi segreti. Mentre cosa nostra prepara la “guerra per fare la pace” a Milano inizia il processo alla Prima Repubblica attraverso Tangentopoli. È un cambiamento sostanziale nella storia della Repubblica italiana, in cui tanto i pezzi legali dello Stato che il Potere criminale cercano nuovi referenti. Le mafie e la Falange Armata, gli Ossi di Gladio e la P2: chi in quei primi anni Novanta, scrive con le bombe la grammatica di base della Seconda Repubblica?