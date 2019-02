Sabato 09 Febbraio 2019, Con scadenza 14 FEBBRAIO 2019 Ferrovie dello stato ha pubblicato una nuova offerta di lavoro per DIPLOMATI.

CAPOSTAZIONE in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Molise, Calabria, Sardegna, Toscana, Umbria questa la posizione e le sedi.

REQUISITI RICHIESTI:

Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento.

Diploma di liceo.

Possesso di patente B.

Possesso dei requisiti fisici richiesti consultabili nella tabella riassuntiva “Requisiti fisici speciali visite di assunzione”

Per presentare la domanda bisogna candidarsi sul sito ufficiale.