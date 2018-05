Sabato 12 Maggio 2018, Oggi 12 maggio si celebra la giornata mondiale della fibromialgia, una patologia molto diffusa nel mondo. Si stima che in Italia ne siamo affette due milioni di persone e che molte di esse non siano ancora riuscite a capire quale sia la loro malattia. E' caratterizzata da un diffuso senso di spossatezza a causa della continua tensione della muscolatura corporea. Anche altri sintomi sono presenti, a volte molto debilitanti tanto da far dafinire la fibromialgia la malattia dell'infelicità dolorosa.