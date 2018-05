Lunedì 14 Maggio 2018, In epoca rinascimentale, nel '400 e nel '500, Firenze, governata dalla grande e potente famiglia Medici, divenne la città più importante d'Europa, praticamente in qualsiasi campo, compreso quello sanitario. In città c'erano molti ospedali e tutti perfettamente organizzati, in cui i malati venivano assistiti benissimo, pertanto nutriti ed accuditi con grande cura. Insomma, la sanità fiorentina di allora, era decisamente meglio di quella italiana attuale ed era uno dei tanti fiori all'occhiello della bellissima città toscana