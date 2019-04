Sabato 27 Aprile 2019,

Sei stanco di perdere l’occasione giusta? Da oggi puoi cambiare il tuo modo di fare trading online. E se fosse un software a fare il lavoro sporco? Lasciando a te solo l’impegno di conteggiare i ricavi?

Come trader dovresti conoscere i rischi del mestiere, soprattutto se qualcosa va storto. In tanti vorrebbero un partner virtuale, intelligente, privo di emozioni capace di effettuare le scelte giuste. Adesso è possibile.

I software di trading automatico sono una realtà.

Molti di questi programmi sono facilmente accessibili. Il loro compito principale è quello di operare in piena autonomia alla ricerca di variazioni di mercato favorevoli sulla base di parametri predefiniti o impostati dall’utente. Per molti queste soluzioni automatizzate sono semplicemente delle truffe o comunque soluzioni poco vantaggiose in quanto la domanda che tutti si pongo è “ ma ci si può fidare davvero di un software?”

Lo scopo di questo articolo è fornire le giuste indicazioni al fine di scegliere il programma automatico di trading più adatto alle tue esigenze.

Tecnicamente chiunque può utilizzare un software di trading online, dal novizio al veterano, in Rete si trovano varie versioni a seconda delle proprie esigenze e di quanto si sia disposi a spendere. Ma è importante sempre ricordare che il software non è infallibile al 100%; ma è di sicuro un valido alleato.

Il suo compito è quello di analizzare il mercato, l’andamento di determinate azioni, alla ricerca di segnali che possano generare un acquisto o una vendita come un crossover delle medie mobili, specifiche configurazioni grafiche (ad es. Triple bottom / top o altri indicatori di supporto o resistenza). Uno dei suoi punti di forza, comunque, è l’assenza di emozioni. Ossia il software non risente del fattore umano che potrebbe influenzare negativamente le scelte di un trader nel chiudere un affare.

Ulteriore vantaggio per i trader è anche il non dover fissare più lo schermo per seguire l’andamento del mercato, perché adesso sarà il programma ad effettuare il lavoro, questo si traduce nella possibilità di fare trading online 24ore su 24, dato che non è richiesto l’intervento umano.





Come scegliamo il software di trading più adatto alle nostre esigenze? La pubblicità non basta

Basarci sui risultati offerti dai vari venditori online potrebbe non essere la scelta vincente quando si tratta di acquistare un software per il trading online. Ovviamente chi vende metterà in mostra i guadagni ottenuti ma ci possiamo fidare solo di questo? La risposta è No! Perché ogni software può essere o meno adatto alle nostre esigenze. Quindi come prima valutazione da fare è definire i nostri bisogni partendo in primis dalla caratteristiche tecniche di cui il programma è provvisto (trailing stop, limiti di prezzo, ecc). Ovviamente un trader professionista non avrà le stesse necessità di un utente alle prime armi.

La maggior parte dei programmi di trading automatico consentiranno di scambiare le principali coppie di valute come USD / EUR , USD / GBP , USD / CHF e USD / JPY .

I metodi di negoziazione possono essere diversi: tradizionale, quindi esegue strategie di scalping Forex,

che consiste in investimenti a breve termine, che possono variare da pochi secondi a massimo pochi minuti, in cui vengono aperte e chiuse posizioni. Oppure metodi inventivi e di conseguenza più rischiosi ma dagli alti guadagni.

Una caratteristica importante da tenere in considerazione è la possibilità di fare trading in maniera totalmente automatica o semiautomatica quest'ultima opportunità consente di intervenire nelle situazioni di possibili errori corregger eventuali effetti negativi. Ma non solo, un’ altra caratteristica importante, è la presenza di segnali d’allarme o semplici notifiche che possono aiutare ed indirizzare l’utente verso l’operazione di trading più corretta.

Le commissioni possono essere d’ostacolo al nostro trading. E’ sempre molto importante leggere le condizione contrattuali in quando molte aziende tengono ad applicare commissioni sull’utilizzo del software che non limitano l’utilizzo dello stesso ma non fanno altro che erodere i margini di guadagno.

Inoltre, ma è effettuato solo da alcune società, è possibile ottenere una garanzia di reso. Ossia, se dopo l’acquisto o un periodo di tempo prestabilito, l’utente non è soddisfatto delle performance del software, può richiedere la restituzione dell’importo pagato.

Eseguire una demo può essere d’aiuto.

Alcune aziende forniscono video che mostrano il funzionamento del software; altre tutorial nei quali vengono mostrate le attività eseguite su un account evidenziando le spese di acquisto, vendita e pagamento. Nella maggior parte dei casi, le aziende offrono anche la possibilità di provare i propri robot di trading Forex in modo che il potenziale cliente possa decidere se il programma è giusto o meno per lui. In questa situazione, è possibile verificare se il programma è facile da installare ma soprattutto programmare ,in modo da poter modificare qualsiasi impostazione di trading predefinita.

La funzione di accesso remoto è molto importante se si viaggia spesso o non si utilizza il computer per un lungo periodo di tempo. Parliamo quindi di soluzioni online o in cloud. Che consentono di accedere al nostro software di trading ovunque ci troviamo, grazie solo ad una connessione dati o wireless del nostro tablet, PC o notebook.

Alla fine, Ma soprattutto i software di trading online FOREX non sono invincibili. Anche loro sbagliano.

Alla fine, non importa quale sia il tuo livello di esperienza nel trading Forex. Un programma di trading Forex automatizzato può aiutarti se sei un nuovo arrivato, un trader esperto o anche un veterano. Indipendentemente dal software che si sceglie, è necessario tenere a mente che è facile cadere vittima di truffe online nell’acquisto del software con millantatori che reclamizzano guadagni e caratteristiche inesistenti.

È molto importante capire che nessun programma di trading Forex può garantire transazioni con successo al 100%. È anche importante ricordare che i risultati passati non garantiscono un successo futuro.

Per questo è consigliato prima di avventurasi soprattutto se alla prime armi nel mondo del Forex di utilizzare account demo gratuiti al fine di testare le proprie capacità di trader in un ambiente sicuro e privo di rischi. Buon Trading online!!