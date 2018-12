Lunedì 17 Dicembre 2018, Ci sono delle gare che hanno scritto la storia della Formula 1, fra queste sicuramente il Gran Premio del Brasile del 2007: Kimi Raikkonen vincendo a Interlagos è campione del mondo sulla Ferrari, ma c'è un reclamo nell'aria. Williams e BMW sono sotto inchiesta per irregolarità della temperatura del carburante. Non farebbe nemmeno notizia. Se non fosse che alle spalle delle macchine incriminate c’è Lewis Hamilton. Gli basta solo una posizione per beffare la Ferrari e prendersi il Titolo. Deciderà il Tribunale d’Appello e deciderà a favore della Ferrari. Ma intanto un terribile gelo cala sul popolo di Maranello...