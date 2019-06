Sabato 01 Giugno 2019, Grande spettacolo nelle qualifiche del Mugello, dove Marc Marquez si conferma un abile stratega, scegliendo e prendendo la scia di Dovizioso, strappa negli ultimi minuti la pole a Quartararo. Il campione del mondo con il tempo di 1.45.519 nuovo record della pista, non ha permesso per 214 millesimi al francese, di essere il poleman per la seconda volta in questa stagione, Petrucci 3 migliore delle Ducati conquista come a Le Mans la prima fila. Morbidelli 4 completa una bella Q2 per i colori azzurri, al suo fianco partiranno Miller-Cruchlow, alle loro spalle Vinales Bagnaia e Dovizioso. Deludono Lorenzo e Rossi, 17-18.