Sabato 25 Maggio 2019, Charles Leclerc con un giro perfetto, lancia la riscossa della Ferrari nelle Fp3, ed in 1.11.263 è riuscito a battere le due Mercedes. Il pilota di casa però è stato convocato, dalla direzione gara in quanto non ha rispettato la procedura della virtual safety car, quando Vettel è andato a muro nei primi minuti e rischia, di essere penalizzato. A soli 53 millesimi dal monegasco Bottas, turno complicato per Hamilton terzo a 0.213. Si candida a dare del filo da torcere alle Frecce d'Argento, anche Verstappen quarto vicinissimo al campione del mondo, alle sue spalle Gasly e Giovinazzi protagonista, del turno di libere migliore dell'anno.