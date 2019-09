Domenica 01 Settembre 2019, SPA - Prima fila targata Ferrari nel Gran Premio del Belgio, con Charles Leclerc che ha conqusitato la terza pole position della stagione con il tempo di 1.42.519, precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel con sette decimi di distacco. Vettel è stato bravo a beffare la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton (che era andato a sbattere nella terza sessione di libere) proprio all'ultimo tentativo. Quarta l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, seguito da Max Verstappen (Red Bull).



Dove vedere la gara

La partenza sarà importante ed essere in prima fila darà comunque un bel vantaggio alle Rosse, che scommettono anche sul previsto calo di temperatura per domani per trovare le condizioni ideali per la prima e sospirata vittoria stagionale. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport F1 alle 15.10 e in differita su Tv8 dalle 18.