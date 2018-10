Domenica 21 Ottobre 2018, Una doppietta targata Mercedes che ormai non lascia più speranze iridate a Sebastian Vettel e alla Ferrari, sempre più lontani in classifica e mai riusciti a risalire la china dopo il brutto colpo incassato a Monza.



Il colpo del ko potrebbe arrivare proprio ad Austin, Hamilton infatti, in caso di successo con Vettel posizionato dal terzo posto in giù si laureerebbe campione del mondo per la quinta volta in carriera (impresa riuscita solo a Schumacher e Fangio) con ancora tre gare in calendario da disputare