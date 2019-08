Giovedì 29 Agosto 2019, A dieci anni esatti dall’ultima volta, sono ritornato in Puglia. Regione che ti lascia sempre qualcosa di nuovo dentro, con le sue bellezze naturali, la sua enogastronomia, la sua storia. La Puglia l’ho girata molto e questa volta mi sono dedicato alla costa tra Bari e Brindisi. Più precisamente, tra Monopoli e Polignano a Mare, visitando altresì Locorotondo, Putignano, Ostuni, Bari città e le Grotte di Castellana.

Soprattutto, l’esperienza più negativa l’abbiamo riscontrata alle Grotte di Castellana. Non per il posto in sé, che è a dir poco spettacolare, quanto nell’organizzazione delle biglietterie. Ecco la mia esperienza, che può ritornare utile a quanti decidano di ammirare questo spettacolo, nonostante tutto.