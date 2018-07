Domenica 29 Luglio 2018, Il 7 agosto protagonista del primo incontro sarà il Parco Alpi Cozie con l’evento “Parchi da Gustare”, che riguarda tutti i parchi naturali della Regione Piemonte. All’esterno di Casa Olimpia è in programma una dimostrazione delle fasi della caseificazione. Al termine, prima della degustazione, la giornalista Alessandra Maritano, presidente del Civico museo etnografico del Pinerolese, presenterà il libro di Ruggero Casse “Cuor di Camoscio e altri racconti”. Mercoledì 8 agosto sarà la volta di “Gustovalsusa”, con la presentazione delle feste tradizionali che allieteranno l’autunno in Valle: dai Canestrelli di Vaie alla Sagra della Toma di Condove, dal Marrone di Villarfocchiardo e San Giorio di Susa ai prodotti da forno di Venaus. È anche prevista la presentazione del marchio De.C.O. dei prodotti tipici di Sestriere da parte dell’assessore comunale di Sestriere Francesco Rustichelli, con degustazione finale di formaggi del territorio comunale.



Giovedì 9 agosto Eugenio Signoroni, critico e curatore di guide gastronomiche e della Guida alla Birre d’Italia di Slow Food, parlerà del “Piacere della Birra”. Seguiranno degustazioni mirate a cura dei Birrifici Artigiani della Val Sangone.



Venerdì 10 agosto Alberto Negro, responsabile della delegazione di Pinerolo dell’Accademia Italiana della Cucina, presenterà insieme alla studiosa di mitologia classica Anna Ferrari “Il cibo ai tempi dell’antica Roma”, con assaggi finali preparati dal Consorzio CFIQ di Pinerolo e dallo chef Franco Nusdeo.



Sabato 11 agostoil Comune di Pecetto presenterà le sue eccellenze, che vanno dalle ciliegie al Vermouth di Torino, la cui produzione iniziò nel paese della collina torinese.



Lunedì 11 agostol’ONAF-Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi terrà un incontro su “Come si degustano i formaggi”. A seguire la presentazione della “Guida ai formaggi d’Alpeggio” di Giuseppe Caldera .



Martedì 14 agostosi presenterà “Il Gusto della Via Francigena”, alla presenza di produttori e panificatori artigiani e di cantine dei territori attraversati dal percorso, dalle Valli di Susa e Sangone al Canavese.



Giovedì 16 agostosaranno presentate le anticipazioni delle “Feste del Gusto” in programma a Carmagnola in onore del Re Peperone, a Rivalta Torinese per il Tomino, a Coazze per il Cevrin, a Giaveno per il Fungo e il Pane De.C.O. A seguire la presentazione del libro di Ennio Baronetto “Rástel, fórtche e d’áoûte tchóze”: l’autore dialogherà con la giornalista Alessandra Maritano.



Sabato 18 agosto lo storico e sommelier Ilario Manfredini e Mauro Carosso parleranno di “Vino e Arte nella provincia di Torino”, proponendo itinerari alla scoperta delle eccellenze della Strada Reale del Vini Torinesi.