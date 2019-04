Venerdì 19 Aprile 2019, HO FATTO IL DANNO! CRASH HONDA CRF450 SM: video di Luca Salvadori. "In questo nuovo video vi porterò con me nei primi test a ottobiano sul motard che userò nel campionato supermotard SIT assieme ai grenzgeanger! Un CRF 450 veramente bombardato... Purtroppo l'imprevisto è sempre dietro l'angolo come vedrete, scivolatina/crash che ci ha fatto capire il limite di questa moto". Luca Salvadori: "Datemi un qualcosa dai 200 cavalli in su e sarò contento. Più precisamente pilota professionista nella coppa del mondo stk1000 in sella alla bmw s1000rr del team Berclaz. Collaudatore per Pirelli moto. Ma principalmente un inguaribile adrenaline junkie. Gass!".