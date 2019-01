Domenica 27 Gennaio 2019, La Comunità Scientifica è sempre più convinta che i farmaci per abbassare il colesterolo, le statine ormai conosciute da decenni, giocherebbero un ruolo fondamentale nel migliorare la prognosi in caso di tumore al seno. La scienza aveva già dimostrato l'importante ruolo delle statine contro il cancro in generale, ma due studi europei, stigmatizzerebbero il ruolo di questi farmaci nel proteggere la donna contro il cancro del seno e nel diminuire il numero di decessi di malati affetti da questa grave patologia. Gli studi sono ancora in corso, volti a stabilire il ruolo che hanno questi farmaci nella protezione dell'organo interessato dalla neoplasia