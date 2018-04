Lunedì 23 Aprile 2018, Dopo aver premiato lo scorso 20 Marzo i vincitori della categoria OPEN dei Sony World Photography Awards 2018, è arrivato il momento dei premi più prestigiosi.



Ieri a Londra sono stati svelati tutti i vincitori del Sony World Photography Awards 2018, uno dei concorsi fotografici più famosi al mondo che quest’anno ha raggiunto la fantomatica cifra di 320mila candidature provenienti da 200 paesi diversi!



Il primo premio assoluto come miglior fotografo dell’anno è andato ad Alys Tomlinson che, con la sua serie “Ex-voto”, ha raccolto fotografie in luoghi di pellegrinaggio come Lourdes (Francia), Ballyvourney (Irlanda) e Grabarka (Polonia).