Sabato 09 Marzo 2019,

Sicuramente a tutti sarà capitato di muoversi per una fiera e venire sommersi di gadget di ogni sorta da parte delle imprese: chiavette usb, portachiavi personalizzati, le classiche penne, borse, cappellini, ma talvolta anche gadget più originali, come powerbank, braccialetti in gomma colorata, occhiali da sole, portacellulare, salvadanai o candele profumate.

In questo articolo tratteremo di questo argomento: come pubblicizzare al meglio la nostra azienda attraverso articoli pubblicitari più originali!



Il concetto che risiede in un gadget pubblicitario è molto semplice: se lego il nome della mia azienda a un oggetto di uso comune, generalmente molto utile, difficilmente il cliente se ne disferà e, utilizzandolo in diversi luoghi con diverse persone, o magari prestandolo, farà girare il nome del mio marchio presso qualcuno che probabilmente non avrei potuto raggiungere in altri modi. Questo, di base, ciò che dovremmo immaginare mentre ci avviciniamo al mondo dei regali aziendali con marchio.

Le possibilità sono moltissime, le aziende che appongono loghi sui più diversi oggetti sono molto professionali e rapide, gli oggetti disponibili i più svariati: portachiavi, appunto, ma anche borse di tela, occhiali da sole, tazze, shaker, termos, taglieri, accendini, ombrelli...per tutti i gusti e per tutte le tasche.



Un marketing di questo tipo dona un'immagine di professionalità e di serietà al marchio, perché dimostriamo di saper raggiungere le persone in modo capillare. Non solo: più un marchio sarà sott'occhio alle persone, più la fiducia nell'aziendaaumenterà. In più è inutile negare che una coccola fa sempre presa su nuovi potenziali clienti (ma pure su quelli vecchi).



Sono moltissime ormai le aziende che utilizzano questo metodo per incrementare i loro affari, e appunto andando per fiere è sempre bene portarsi una borsa per raccogliere tutti gli oggetti e gli articoli pubblicitari che ci verranno con solerzia regalati, molti dei quali hanno il potere di lasciarci a bocca aperta per l'originalità del concetto, altri perché ci fanno pensare "Ecco, avevo proprio bisogno di questo aggeggio", perché spesso sono cose che non si pensa mai di acquistare ma possedere torna sempre comodo. Proviamo a pensare a un esempio banale: quanti portachiavi con apribottiglia incorporato abbiamo mai comprato nella nostra vita? Però, se ce ne venisse regalato uno, stiamo pur certi che lo inseriremmo nel nostro mazzo di chiavi senza esitare, perché consapevoli che un oggetto del genere ci potrà sempre tornare utile.

Oppure una chiavetta usb: sicuramente ne possedete già una, ma è quel tipo di oggetto che, magari pure con una foggia particolare e accattivante, sicuramente terreste sempre a portata di mano per salvare tutto ciò di cui potreste aver bisogno; provate a dare un'occhiata a questo indirizzo e ve ne accorgerete: https://www.conilmiologo.it/chiavette-usb-personalizzate/. Diverse forme, diversi colori, diversi giga di memoria, il tutto con il logo della vostra azienda ben visibile sul corpo della chiavetta.



Oggigiorno pure i grandi marchi come Android, BMW, Apple o Samsung non rinunciano a questo tipo di gadget da regalare a clienti o potenziali tali: essi accrescono la fiducia nel marchio, ne sottolineano il valore e permettono di portarne il nome un po' ovunque.