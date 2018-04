Giovedì 19 Aprile 2018, Il Commissario Montalbano nella stagione successiva indaghera` in Friuli. Le riprese dei nuovi episodi, infatti, saranno sul Natisone. Previste per fine mese le riprese della fiction piu` amata dagli italiani nata dalla penna dello scrittore Andrea Camilleri.La fiction, tra le piu` viste in assoluto, che macina ascolti da record e` tratta, come detto, dai racconti di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano che ha dato vita a questo personaggio.Nel 2019, ci sara` una grossa novita` per quel che riguar...