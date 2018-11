Giovedì 01 Novembre 2018, Pensate ad internet, al web così come lo conoscete,ok, ci si naviga tranquillamente, ci si compra quello che si vuole, ci si diverte diciamolo, a scoprire, leggere e informarsi su tutto ciò che che si conosce al mondo, bene, adesso , tutto quello che avete visto, comprato , letto, dimenticatelo, perchè il Deep web o Web profondo, è tutta un'altra musica, vi spiego il perchè e come entrarci e la differenza con il Dark Web, che rappresenta il sotto-livello del Deep Web

