Giovedì 07 Giugno 2018, Perché siamo su questo pianeta? Perché siamo vivi? A cosa servono le nostre esistenze? Qual'è il senso della vita?



L'obiettivo di questo articolo è aiutarti a circoscrivere con precisione quale possa essere lo scopo della tua vita, al fine di poterlo inseguire e ottenere.



Se ci pensi non abbiamo a disposizione un tempo illimitato per farlo.



Scoprire il perchè siamo al mondo e sentirne l'entusiasmo è diventata una vera esigenza e possiamo immaginare il perchè: è l'unico modo per sentirsi bene con se stessi