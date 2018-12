Venerdì 14 Dicembre 2018, Tra i bellissimi progetti fotografici che si trovano sul web ce n’è uno che ha attirato immediatamente la mia attenzione.



Per cercare di far passare un magico Natale e portare un po’ di allegria ai bambini bloccati negli ospedali di diverse città in giro per il mondo, 100 fotografi volontari si sono riuniti in un progetto ambizioso di ritratti.



Realizzato dall’organizzazione volontaria “The Heart Project”, co-fondata dalla fotografa australiana Karen Alsop, il “Christmas Wish Project” è un progetto giunto alla sua terza edizione. L’impegno di quest’anno ha riguardato l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e il Regno Unito.