Domenica 26 Agosto 2018, Naruto To Boruto: Shinobi Striker rappresenta un nuovo titolo distribuito dalla Namco bandai e in arrivo (davvero a breve) sugli scaffali dei migliori negozi di videogiochi. In questo nuovissimo gioco si potrà personalizzare il PROPRIO personaggio decidendone l'aspetto e lo stile di gioco, e così immergerlo nel fantastico mondo dei ninja e del chakra.

Nel gioco sarà possibile imparare dai maestri (i personaggi più noti nella saga e non) delle fantastiche tecniche adatte ad ogni situazione.

