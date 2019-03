16 gen - www.saggiasibilla.com (Kri2202)

- Le pietre di Ica sono dei reperti archeologici molto controversi. la loro scoperta risale agli anni Sessanta in Perù, anche se la loro esistenza parrebbe accertata anche all'epoca dei Conquistadores spagnoli. Le pietre sembrano molto antiche, anche se non è possibile datarle con precisione. Sono incise con immagini incredibili, che mostrano come gli uomini e i dinosauri un tempo vivessero insieme