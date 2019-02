Sabato 09 Febbraio 2019,

Il Museo Ugo Guidi, a Forte dei Marmi (Lucca - Toscana), ospita la mostra fotografica della Professoressa Francesca Giannelli. Dal 2007 ad oggi, ha esposto sia in collettive sia in mostre personali (proprio come quella al Museo Ugo Guidi). Le sue foto sono state pubblicate sul Corriere della Sera, su Vanity Fair, La Repubblica e altre riviste importanti. Una mostra fotografica suggestiva, in cui la Giannelli mette a nudo la materia, con i suoi scatti. La mostra - da titolo “Terre Emerse” - sarà visitabile in Toscana, al MUG (Museo Ugo Guidi), fino al 10 marzo 2019. I testi della mostra sono ad opera dello scrittore Fabio Genovesi.