Mercoledì 09 Maggio 2018, Verso la fine di Gennaio erano già stati comunicati tutti i dati riguardanti il mondo dei videogiochi, quindi abbiamo iniziate a tirare le somme dell'andamento del 2017. Non potete immaginare la sorpresa quindi, quando a fine Aprile, sono emersi dei nuovi dati che sono andati ad arricchire quelli di Gennaio. Qui di seguito troverete delle infografiche che illustrano i numeri prodotti dall'industria dei videogiochi nel 2017.



Le infografiche utilizzate in questo articolo sono state create da NewZoo e Filmora. Tutti i dati sono stati raccolti da NewZoo, Business Insider e altri siti dedicati agli eSports. Per rendere tutto più chiaro abbiamo diviso ogni infografica in sezioni diverse in modo da discuterle in maniera separata.